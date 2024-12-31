Ухвалено 322 закони. В уряді підбили підсумки роботи Ради за 2024 рік

Верховна Рада (Фото пресслужби)

У 2024 році Верховна Рада України ухвалила 322 закони. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

З них:

→ 89 прийнято "за основу", що становить 27,6% від загальної кількості ухвалених законів;

→ 233 прийнято "в цілому" — це 72,4% від загальної кількості.

Серед усіх розглянутих законопроєктів 103 були ініційовані урядом, тобто запропоновані Кабінетом Міністрів. Урядові ініціативи склали 32% від усіх ухвалених законів.

→ 28 урядових законопроєктів (31,5%) прийнято "за основу";

→ 75 законопроєктів (32,2%) ухвалено "в цілому".

За словами Мельничука, більшість урядових законів стосувалися євроінтеграції, міжнародної фінансової допомоги та заходів для зміцнення обороноздатності. Зростання частки законів, запропонованих урядом, є важливою умовою євроінтеграції, про що йдеться у рекомендаціях ЄС щодо управління державою, зазначив посадовець.

19 грудня 2024 року Рада ухвалила закон про ліквідацію МСЕК. Вчора, 30 грудня, його підписав Зеленський.

Того ж дня Рада підтримала запит до Зеленського з проханням позбавити Бойка звання Героя України.

23 грудня правоохоронний комітет Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно.