Ухвалено 322 закони. В уряді підбили підсумки роботи Ради за 2024 рік
У 2024 році Верховна Рада України ухвалила 322 закони. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
З них:
→ 89 прийнято "за основу", що становить 27,6% від загальної кількості ухвалених законів;
→ 233 прийнято "в цілому" — це 72,4% від загальної кількості.
Серед усіх розглянутих законопроєктів 103 були ініційовані урядом, тобто запропоновані Кабінетом Міністрів. Урядові ініціативи склали 32% від усіх ухвалених законів.
→ 28 урядових законопроєктів (31,5%) прийнято "за основу";
→ 75 законопроєктів (32,2%) ухвалено "в цілому".
За словами Мельничука, більшість урядових законів стосувалися євроінтеграції, міжнародної фінансової допомоги та заходів для зміцнення обороноздатності. Зростання частки законів, запропонованих урядом, є важливою умовою євроінтеграції, про що йдеться у рекомендаціях ЄС щодо управління державою, зазначив посадовець.
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- 23 грудня правоохоронний комітет Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно.