Принято 322 закона. В правительстве подвели итоги работы Рады за 2024 год
Верховная Рада (Фото пресс-службы)

В 2024 году Верховная Рада Украины приняла 322 закона. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Из них:

89 принято "за основу", что составляет 27,6% от общего количества принятых законов;

233 принято "в целом" – это 72,4% от общего количества.

Среди всех рассмотренных законопроектов 103 были инициированы правительством , т.е. предложены Кабинетом Министров. Правительственные инициативы составили 32% всех принятых законов.

28 правительственных законопроектов (31,5%) принято "за основу";

75 законопроектов (32,2%) принято "в целом".

По словам Мельничука, большинство правительственных законов касались евроинтеграции, международной финансовой помощи и мер по укреплению обороноспособности. Рост доли законов, предложенных правительством, является важным условием евроинтеграции, о чем идет речь в рекомендациях ЕС по управлению государством, отметил чиновник.

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