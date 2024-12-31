Принято 322 закона. В правительстве подвели итоги работы Рады за 2024 год

Среди всех рассмотренных законопроектов 103 были инициированы правительством, сообщил Тарас Мельничук

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

В 2024 году Верховная Рада Украины приняла 322 закона. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Из них:

→ 89 принято "за основу", что составляет 27,6% от общего количества принятых законов;

→ 233 принято "в целом" – это 72,4% от общего количества.

Среди всех рассмотренных законопроектов 103 были инициированы правительством , т.е. предложены Кабинетом Министров. Правительственные инициативы составили 32% всех принятых законов.

→ 28 правительственных законопроектов (31,5%) принято "за основу";

→ 75 законопроектов (32,2%) принято "в целом".

По словам Мельничука, большинство правительственных законов касались евроинтеграции, международной финансовой помощи и мер по укреплению обороноспособности. Рост доли законов, предложенных правительством, является важным условием евроинтеграции, о чем идет речь в рекомендациях ЕС по управлению государством, отметил чиновник.

19 декабря 2024 года Рада приняла закон о ликвидации МСЭК. Вчера 30 декабря его подписал Зеленский.

В тот же день Рада поддержала запрос к Зеленскому с просьбой лишить Бойко звания Героя Украины.

23 декабря правоохранительный комитет Рады поддержал законопроект о декриминализации порно.