Україна і США працюють, щоб фонд з угоди про надра міг інвестувати в оборонну сферу

Юлія Свириденко (Фото: Telegram-канал прем'єрки)

Київ та Вашингтон працюють, щоб Американсько-український інвестиційний фонд, створення якого передбачено в угоді про надра, міг інвестувати й в оборонну сферу. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами розмови з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Очільниця уряду зазначила, що її команда активно працює з Бессентом не перший місяць, однак 5 серпня відбулася перша розмова на посаді прем’єрки й, відповідно, ширше коло питань.

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Сторони обговорили посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах. Увагу приділили потенційній оборонній угоді, яку анонсував президент Володимир Зеленський – щодо виробництва і продажу українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї.

"Обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду. Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати й в оборонну сферу", – написала Свириденко.

Вона акцентувала, що перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців.

Також під час розмови порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Домовилися продовжити діалог на робочому рівні.

Раніше цього самого дня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Вони обговорили нові санкції проти Росії, зброю та припинення вогню.

Глава держави після телефонного дзвінка заявив, що Київ уже підготував проєкт дронової угоди з Вашингтоном.