Украина и США работают, чтобы фонд соглашения о недрах мог инвестировать в оборонную сферу

Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал премьера)

Киев и Вашингтон работают, чтобы Американо-украинский инвестиционный фонд, создание которого предусмотрено в рамках соглашения о недрах, мог инвестировать и в оборонную сферу. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Глава правительства отметила, что ее команда активно работает с Бессентом не первый месяц, однако 5 августа состоялся первый разговор в должности премьера и, соответственно, более широкий круг вопросов.

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Стороны обсудили усиление сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах. Внимание уделили потенциальному оборонному соглашению, которое анонсировал президент Владимир Зеленский – по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия.

"Обсудили запуск Американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу", — написала Свириденко.

Она акцентировала, что первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача – запустить первые три проекта в течение 18 месяцев.

Также во время разговора подняли вопрос усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Договорились продолжить диалог на рабочем уровне.

Ранее в этот же день Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили новые санкции против России, оружие и прекращение огня.

Глава государства после телефонного звонка заявил, что Киев уже подготовил проект дронового соглашения с Вашингтоном.