Україна може масово виготовляти ракети-дрони, що виснажать російську ППО – Горбулін, Бадрак

Аналітики розповіли, як один з мінусів цього озброєння можна перетворити на плюс

Ілюстративне фото інших ракет-дронів – "Пекло": Офіс президента

Українську ракету-дрон "Барс" можна масово виготовляти всередині країни – вона та інше подібне озброєння дадуть змогу як регулярно вражати об'єкти в глибині РФ, так і виснажувати протиповітряну оборону окупантів. Про це у статті для LIGA.net розповіли Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, та Володимир Горбулін, перший віцепрезидент Національної академії наук, екссекретар Ради нацбезпеки та оборони.

"Ключовою особливістю ракети-дрона "Барс" називають можливість масового виготовлення в Україні. Її вартість набагато менша за наявні крилаті ракети, того ж "Довгого Нептуна", – повідомили аналітики.

За їхніми словами, масштабування "Барсів" та інших ракет-дронів може забезпечити спроможності для завдання далекобійних та "досить потужних, а головне – регулярних" уражень об'єктів у глибині російської території.

Експерти припустили, що саме у цьому і може критися найбільш вагома перевага цієї зброї, попри зауваження фахівців, що такі ракети можна збивати зенітною ракетою з тепловою головкою наведення.

"Російсько-іранські дрони типу Shahed/"Герань" теж можна легко ліквідувати, однак масове застосування має свій окремий сенс", – наголосили Бардак та Горбулін.

Відтак поруч з ефективними та звичними ударними дронами "Лютий" з'являються цілком нові можливості для послідовного виснаження протиповітряної та протиракетної оборони РФ і завдання їй відчутних уражень, підсумували аналітики.