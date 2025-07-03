Україна започаткувала у світі новий тренд на ракети-дрони

Ракети-дрони "Пекло" (Фото: X/Володимир Зеленський)

Україна започаткувала у світі новий тренд на гібриди крилатих ракет та дронів-камікадзе, виробництво та використання яких має низку переваг в умовах сучасної війни. Про це повідомили директор Центру досліджень армії, конверсії й роззброєння Валентин Бадрак та перший віцепрезидент Національної академії наук України, екссекретар РНБО Володимир Горбулін у спільній статті для LIGA.net.

За словами експертів, тренд розпочався минулого року, коли Україна вперше заявила про наявність зброї, яку в українському військовому лексиконі позначили як "ракети-дрони". 24 серпня 2024 року, під час святкування Дня незалежності президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вперше застосувала на війні нову вітчизняну розробку "Паляниця".

"Зауважимо, що цей ударний засіб було розроблено українськими фахівцями у найкоротший термін для відповіді на постійні ракетні удари з боку Росії", – написали автори статті.

Сьогодні серед нових українських ракет-дронів або "малих" крилатих ракет – "Паляниця", "Трембіта", "Пекло", "Рута" (Ruta), а також вперше згаданий у квітні цього року ударний виріб "Барс".

Гібридна зброя має низку переваг перед "справжніми крилатими ракетами", як-от простіший, швидший і дешевший процес виробництва, а також можливість його краще приховати.

Запускати "ракети-дрони" можна як з наземних установок, так і з літаків.

Завдяки перевагам новий тип зброї матиме стрімкий розвиток, зокрема й за межами України, вважають експерти.

Так, європейський ракетний гігант MBDA на Паризькому авіасалоні в Ле-Бурже 16 червня вже продемонстрував свою нову розробку – ракету One-Way Effector, яка за характеристиками є гібридом ракети та дрона.