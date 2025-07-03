Україна започаткувала у світі новий тренд на ракети-дрони
Ракети-дрони "Пекло" (Фото: X/Володимир Зеленський)

Україна започаткувала у світі новий тренд на гібриди крилатих ракет та дронів-камікадзе, виробництво та використання яких має низку переваг в умовах сучасної війни. Про це повідомили директор Центру досліджень армії, конверсії й роззброєння Валентин Бадрак та перший віцепрезидент Національної академії наук України, екссекретар РНБО Володимир Горбулін у спільній статті для LIGA.net.

За словами експертів, тренд розпочався минулого року, коли Україна вперше заявила про наявність зброї, яку в українському військовому лексиконі позначили як "ракети-дрони". 24 серпня 2024 року, під час святкування Дня незалежності президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вперше застосувала на війні нову вітчизняну розробку "Паляниця".

Читайте також
"Пекло" і "Паляниця" – це ракети-дрони, дрони чи крилаті ракети?

"Зауважимо, що цей ударний засіб було розроблено українськими фахівцями у найкоротший термін для відповіді на постійні ракетні удари з боку Росії", – написали автори статті.

Сьогодні серед нових українських ракет-дронів або "малих" крилатих ракет – "Паляниця", "Трембіта", "Пекло", "Рута" (Ruta), а також вперше згаданий у квітні цього року ударний виріб "Барс".

Гібридна зброя має низку переваг перед "справжніми крилатими ракетами", як-от простіший, швидший і дешевший процес виробництва, а також можливість його краще приховати.

Запускати "ракети-дрони" можна як з наземних установок, так і з літаків.

Завдяки перевагам новий тип зброї матиме стрімкий розвиток, зокрема й за межами України, вважають експерти.

Так, європейський ракетний гігант MBDA на Паризькому авіасалоні в Ле-Бурже 16 червня вже продемонстрував свою нову розробку – ракету One-Way Effector, яка за характеристиками є гібридом ракети та дрона.

  • 4 грудня 2024 року Умєров повідомив, що в Україні серійно випускають ракету-дрон "Паляниця" та масштабують виробництво протикорабельних ракет "Нептун".
  • Про створення нової ракети-дрона "Барс" стало відомо 11 квітня.
ракета-дронпаляницяБАРСтрендракета-дрон