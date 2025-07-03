Украина запустила в мире новый тренд на ракеты-дроны

Ракеты-дроны "Пекло" (Фото: X/Владимир Зеленский)

Украина запустила в мире новый тренд на гибриды крылатых ракет и дронов-камикадзе, производство и использование которых имеет ряд преимуществ в условиях современной войны. Об этом сообщили директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин в совместной статье для LIGA.net.

По словам экспертов, тренд начался в прошлом году, когда Украина впервые заявила о наличии оружия, которое в украинском военном лексиконе обозначено как "ракеты-дроны". 24 августа 2024 года во время празднования Дня независимости президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина впервые применила на войне новую отечественную разработку "Паляница".