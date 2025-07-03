Украина запустила в мире новый тренд на ракеты-дроны
Ракеты-дроны "Пекло" (Фото: X/Владимир Зеленский)

Украина запустила в мире новый тренд на гибриды крылатых ракет и дронов-камикадзе, производство и использование которых имеет ряд преимуществ в условиях современной войны. Об этом сообщили директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин в совместной статье для LIGA.net.

По словам экспертов, тренд начался в прошлом году, когда Украина впервые заявила о наличии оружия, которое в украинском военном лексиконе обозначено как "ракеты-дроны". 24 августа 2024 года во время празднования Дня независимости президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина впервые применила на войне новую отечественную разработку "Паляница".

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"Следует отметить, что это ударное средство было разработано украинскими специалистами в кратчайшие сроки для ответа на постоянные ракетные удары со стороны России", – написали авторы статьи.

Сегодня среди новых украинских ракет-дронов или "малых" крылатых ракет можно отметить такие, как "Паляниця", "Трембіта", "Пекло", "Рута", а также ударное изделие "Барс", впервые упомянутое в апреле этого года.

Гибридное оружие имеет ряд преимуществ перед "настоящими крылатыми ракетами" – более простой, быстрый и дешевый процесс производства, а также возможность лучше его скрыть.

"Ракеты-дроны" можно запускать как с наземных установок, так и с самолетов.

Благодаря своим преимуществам, новый тип оружия будет быстро развиваться, в том числе и за пределами Украины, считают эксперты.

Так, европейский ракетный гигант MBDA на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже 16 июня уже продемонстрировал свою новую разработку – ракету One-Way Effector, которая по характеристикам является гибридом ракеты и дрона.

4 декабря 2024 года Умеров сообщил, что в Украине серийно выпускается ракетный беспилотник "Паляниця" и масштабируется производство противокорабельных ракет "Нептун". О создании новой ракеты-дрона "Барс" стало известно 11 апреля.
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