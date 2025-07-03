Украина запустила в мире новый тренд на ракеты-дроны
Украина запустила в мире новый тренд на гибриды крылатых ракет и дронов-камикадзе, производство и использование которых имеет ряд преимуществ в условиях современной войны. Об этом сообщили директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин в совместной статье для LIGA.net.
По словам экспертов, тренд начался в прошлом году, когда Украина впервые заявила о наличии оружия, которое в украинском военном лексиконе обозначено как "ракеты-дроны". 24 августа 2024 года во время празднования Дня независимости президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина впервые применила на войне новую отечественную разработку "Паляница".
"Следует отметить, что это ударное средство было разработано украинскими специалистами в кратчайшие сроки для ответа на постоянные ракетные удары со стороны России", – написали авторы статьи.
Сегодня среди новых украинских ракет-дронов или "малых" крылатых ракет можно отметить такие, как "Паляниця", "Трембіта", "Пекло", "Рута", а также ударное изделие "Барс", впервые упомянутое в апреле этого года.
Гибридное оружие имеет ряд преимуществ перед "настоящими крылатыми ракетами" – более простой, быстрый и дешевый процесс производства, а также возможность лучше его скрыть.
"Ракеты-дроны" можно запускать как с наземных установок, так и с самолетов.
Благодаря своим преимуществам, новый тип оружия будет быстро развиваться, в том числе и за пределами Украины, считают эксперты.
Так, европейский ракетный гигант MBDA на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже 16 июня уже продемонстрировал свою новую разработку – ракету One-Way Effector, которая по характеристикам является гибридом ракеты и дрона.4 декабря 2024 года Умеров сообщил, что в Украине серийно выпускается ракетный беспилотник "Паляниця" и масштабируется производство противокорабельных ракет "Нептун". О создании новой ракеты-дрона "Барс" стало известно 11 апреля.