Украина может массово производить оружие, которое истощит ПВО России – Горбулин, Бадрак

Аналитики рассказали, как один из недостатков ракет-дронов можно превратить в плюс

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Украинскую ракету-дрон "Барс" можно массово производить внутри страны – она и другое подобное вооружение позволят как регулярно поражать объекты в глубине РФ, так и истощать противовоздушную оборону оккупантов. Об этом в статье для LIGA.net рассказали Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, и Владимир Горбулин, первый вице-президент Национальной академии наук, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

"Ключевой особенностью ракеты-дрона "Барс" называют возможность массового производства в Украине. Ее стоимость значительно ниже существующих крылатых ракет, таких как "Длинный Нептун", – сообщили аналитики.

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По их словам, масштабирование "Барсов" и других ракет-дронов может обеспечить возможности для нанесения дальнобойных и "достаточно мощных, а главное – регулярных" ударов по объектам в глубине российской территории.

Эксперты предположили, что именно в этом может заключаться самое весомое преимущество этого оружия, несмотря на замечания специалистов о том, что такие ракеты можно сбивать зенитными ракетами с тепловой головкой самонаведения.

"Российско-иранские дроны типа Shahed/"Герань" также легко уничтожить, однако массовое применение имеет свой отдельный смысл", – подчеркнули Бардак и Горбулин.

Таким образом, наряду с эффективными и привычными ударными дронами "Лютый" появляются совершенно новые возможности для последовательного истощения противовоздушной и противоракетной обороны РФ и нанесения ей ощутимых поражений, резюмировали аналитики.