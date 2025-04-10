Україна не зможе виграти війну самими лише дронами. Потрібно розвивати ОПК – Берлінська

Марія Берлінська (Фото: facebook.com/masher.berlinska)

Дрони допомагають Україні триматися на фронті, але виграти повномасштабну війну тільки завдяки їм неможливо. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявила ветеранка російсько-української війни та волонтерка Марія Берлінська.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"В цій війні завдяки дронам ми справді тримаємось, але при цьому дійсно єдиними дронами війну виграти неможливо, як би я не любила дрони, роботизовані системи – все, що з цим пов'язано. Принаймні на цьому етапі", – сказала вона.

За словами Берлінської, кожна наступна війна – це суміш попередніх війн. Навіть зараз на фронті є елементи Першої світової війни, такі як солдат в окопі з автоматом. Але на противагу є тисячі наземних та повітряних систем, які можна запрограмувати на ту чи іншу дію.

Волонтерка зазначила, що станом на квітень 2025 року Україна змогла вибудувати сталу галузь військових технологій. Завдяки цьому 60% втрат ворога на фронті завдаються саме завдяки дронам та іншим безпілотним системам (дронам-каміказде, бомберам та іншим).

Берлінська підкреслила, що війна – це не тільки безпілотні роботизовані системи. Україні треба виготовляти достатньо мін та снарядів, щоб могла працювати артилерія. Але також треба розуміти, що певні пункти не вдасться замістити без допомоги США.

"Наприклад, це збиття балістичних ракет – це складна площина. При цьому нам потрібно, звичайно, розвивати спільні виробництва, партнерства з європейцями і, залежно від того, якою буде адженда Америки, – і з американцями", – сказала волонтерка.