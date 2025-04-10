Украина не сможет выиграть войну только дронами. Нужно развивать ОПК – Берлинская

Мария Берлинская (Фото: facebook.com/masher.berlinska)

Дроны помогают Украине держаться на фронте, но выиграть полномасштабную войну только благодаря им невозможно. Об этом в интервью LIGA.net заявила ветеран российско-украинской войны и волонтер Мария Берлинская.

"В этой войне благодаря дронам мы действительно держимся, но при этом действительно единственными дронами войну выиграть невозможно, как бы я не любила дроны, роботизированные системы – все, что с этим связано. По крайней мере, на этом этапе", – сказала она.

По словам Берлинской, каждая последующая война – это смесь прошлых войн. Даже сейчас на фронте есть элементы Первой мировой войны, такие как солдат в окопе с автоматом. Но в противовес есть тысячи наземных и воздушных систем, которые можно запрограммировать на то или иное действие.

Волонтер отметила, что по состоянию на апрель 2025 года Украина смогла выстроить постоянную отрасль военных технологий. Благодаря этому 60% потерь врага на фронте наносятся именно благодаря дронам и другим беспилотным системам (дронам-камиказде, бомберам и другим).

Берлинская подчеркнула, что война – это не только беспилотные роботизированные системы. Украине нужно производить достаточно мин и снарядов, чтобы могла работать артиллерия. Но также следует понимать, что определенные пункты не удастся заместить без помощи США.

"Например, это сбивание баллистических ракет – это сложная плоскость. При этом нам нужно, конечно, развивать совместные производства, партнерства с европейцами и, в зависимости от того, какой будет адженда Америки, – и с американцами", – сказала волонтер.