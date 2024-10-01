Україна обурена позицією кандидата в президенти МОК щодо можливого повернення Росії

Санкції, ізоляція та відсторонення РФ від спортивних подій відбулися у відповідь на її вторгнення в Україну

Олімпіада в Парижі (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Міністерство закордонних справ і Міністерство молоді та спорту обурені висловлюваннями віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету й кандидата на пост президента організації Хуана Антоніо Самаранча-молодшого щодо можливого повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти. Відповідна заява очільника дипломатії Андрія Сибіги та глави Мінспорту Матвія Бідного опублікована на сайті МЗС.

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У ній міністри заявили, що віцепрезидент МОК продемонстрував зневагу не лише до України, але і до основоположних принципів Олімпійської хартії, заявивши про необхідність "працювати дуже наполегливо", щоб "негайно" відновити членство Росії після повернення нею до відповідності Хартії, та прикривши свої слова тим, що МОК нібито не повинен "займати сторони", а російська агресія є лише одним із численних збройних конфліктів у світі.

"Вважаємо, що такі заяви свідчать про недостатню обізнаність віцепрезидента МОК щодо російської агресії або його бажання виправдовувати агресора, що є несумісним з прагненням обійняти пост президента МОК. Лідер олімпійського руху має дотримуватися принципів миру, справедливості та поваги до міжнародного права", – наголосили вони.

Сибіга та Бідний нагадали, що санкції, ізоляція й відсторонення РФ від спортивних подій відбулися у відповідь на її вторгнення в Україну та звірства, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Міністри зазначили, що РФ продовжує війну проти України, яка вже призвела до загибелі тисяч мирних українців, зокрема понад 500 українських спортсменів і тренерів, до пошкодження й руйнування понад 500 спортивних обʼєктів, включно з 16 базами олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

На тлі війни РФ проти України російські спортивні чиновники продовжують агресивну риторику та демонструють повне небажання Росії дотримуватися принципів миру й поваги. Це ще одне підтвердження факту, що спорт у РФ є продовженням державної політики й використовується Кремлем як інструмент пропаганди війни та гібридного впливу.

Пропозиції щодо можливого повернення російських спортсменів до міжнародної спортивної спільноти є категорично неприйнятними й обурливими, наголосили міністри.

Вони закликали МОК і його членів залишатися відданими олімпійським цінностям і не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, допоки триває російська агресія проти України.

Олімпійський комітет Росії відсторонили від членства у МОК восени 2023 року – після прийняття до складу організації комітетів з окупованих регіонів України.

Наприкінці вересня AFP писало, що Самаранч виступив за поновлення у правах Росії після дотримання нею всіх норм відповідності.