Украина возмущена позицией кандидата в президенты МОК относительно возвращения России

Санкции, изоляция и отстранение РФ от спортивных событий произошли в ответ на ее вторжение в Украину

Олимпиада в Париже (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта возмущены высказываниями вице-президента Международного олимпийского комитета и кандидата на пост президента организации Хуана Антонио Самаранча-младшего относительно возможного возвращения России в международное спортивное сообщество. Соответствующее заявление главы дипломатии Андрея Сибиги и главы Минспорта Матвея Бидного опубликовано на сайте МИД.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В ней министры заявили, что вице-президент МОК продемонстрировал пренебрежение не только к Украине, но и к основополагающим принципам Олимпийской хартии, заявив о необходимости "работать очень настойчиво", чтобы "немедленно" восстановить членство России после возвращения ею к соответствию с Хартией и прикрыв свои слова тем, что МОК якобы не должен "занимать стороны", а российская агрессия является одним из многочисленных вооруженных конфликтов в мире.

"Считаем, что такие заявления свидетельствуют о недостаточной осведомленности вице-президента МОК о российской агрессии или его желании оправдывать агрессора, что несовместимо со стремлением занять пост президента МОК. Лидер олимпийского движения должен придерживаться принципов мира, справедливости и уважения к международному праву", — подчеркнули они.

Сибига и Бидный напомнили, что санкции, изоляция и отстранение РФ от спортивных событий произошли в ответ на ее вторжение в Украину и зверства, которые Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Министры отметили, что РФ продолжает войну против Украины, которая уже привела к гибели тысяч мирных украинцев, в том числе более 500 украинских спортсменов и тренеров, повреждения и разрушения более 500 спортивных объектов, включая 16 баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

На фоне войны РФ против Украины российские спортивные чиновники продолжают агрессивную риторику и демонстрируют полное нежелание России соблюдать принципы мира и уважения. Это еще одно доказательство того, что спорт в РФ является продолжением госполитики и используется Кремлем как инструмент пропаганды войны и гибридного влияния.

Предложения по возможному возвращению российских спортсменов в международное спортивное сообщество категорически неприемлемы и возмутительны, подчеркнули министры.

Они призвали МОК и его членов оставаться верными олимпийским ценностям и не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, пока продолжается российская агрессия против Украины.

Олимпийский комитет России был отстранен от членства в МОК осенью 2023 года – после принятия в состав организации комитетов из оккупированных регионов Украины.

В конце сентября AFP писало, что Самаранч выступил за восстановление в правах России после соблюдения ею всех норм соответствия.