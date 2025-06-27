Україна отримає від країн-союзниць тральники "Мелітополь" та "Генічеськ"

Судна для виявлення мін у Чорному морі Києву передадуть Бельгія та Нідерланди

Передача кораблів Україні (Фото: defensie.nl)

Бельгія та Нідерланди передали Україні два мінних тральники, які будуть названі на честь тимчасово окупованих міст Мелітополь та Генічеськ. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Бельгійський корабель BNS Narcis та голландський Zr.Ms. Vlaardingen були передані під час церемонії на бельгійській військово-морській базі Зебрюгге. Це сталося деякий час тому, а повідомляється про це лише зараз з "міркувань експлуатаційної безпеки", уточнили в міністерстві.

"Мінні тральники вступають у нову главу, під новим прапором, з новою місією", – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міношукач Zr.Ms. Vlaardingen буде названий на честь тимчасово окупованого Мелітополя. Також країна передасть до кінця року ще один корабель – Zr.Ms. Makkum, який буде названий на честь Генічеська, який також перебуває під окупацією. У грудні 2024 року екіпаж Військово-Морських Сил України завершив на ньому навчання.

Під час церемонії передання Брекельманс розповів про пожертву та її кінцеву мету.

"Майбутнє, в якому Чорне море буде відкритим і вільним, а українські міста більше не будуть окуповані", – сказав він.

Глава Міністерства оборони Нідерландів зазначив, що порти України та судноплавні шляхи в Чорному морі є джерелом життєвої сили української економіки. Вони перебувають під постійною загрозою.

"Саме тому для безпеки на морі та вільного проходу так важливо, щоб Україна могла використовувати пошукові судна для розмінування", – підсумував Брекельманс.