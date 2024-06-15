Україна отримуватиме кредит із заморожених активів кількома каналами: пояснення від США
Україна отримуватиме прибуток із заморожених активів через спеціальні фонди як на військові, так і на не військові потреби. Про це йдеться у комюніке за результатами саміту G7.
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У документі зазначили, що гроші підуть на Україну кількома каналами, які спрямовують кошти на військові, бюджетні потреби та потреби у відбудові України.
Все це діятиме "у межах обмежень відповідних правових систем та адміністративних вимог".
Європа віддала перевагу спрямовувати свої кредитні внески на потреби українських військових через наявний європейський механізм — Європейський фонд миру.
13 червня лідери країн-членів G7 погодилися передати Україні $50 млрд з використанням заморожених активів Російської Федерації.
Велика сімка планує створити новий фонд для підтримки України, використавши для нього майбутні доходи від заморожених російських активів, повідомляла японська газета Nikkei. Згідно з задумом фонд надаватиме Україні гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
8 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив: вони разом з американським лідером Джо Байденом сподіваються, що всі країни G7 погодяться на такий фонд для України.
- 21 травня Рада Європейського Союзу погодилася використати доходи від заморожених російських активів на користь України. Але європейський план передбачає, що гроші віддаватимуть у міру того, як вони надходитимуть – двічі на рік.
- США пропонують зібрати ці гроші авансом за кілька років наперед під заставу майбутніх доходів. Цей план мають затвердити лідери G7.
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