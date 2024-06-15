Україна отримуватиме кредит із заморожених активів кількома каналами: пояснення від США

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Україна отримуватиме прибуток із заморожених активів через спеціальні фонди як на військові, так і на не військові потреби. Про це йдеться у комюніке за результатами саміту G7.

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У документі зазначили, що гроші підуть на Україну кількома каналами, які спрямовують кошти на військові, бюджетні потреби та потреби у відбудові України.

Все це діятиме "у межах обмежень відповідних правових систем та адміністративних вимог".

Європа віддала перевагу спрямовувати свої кредитні внески на потреби українських військових через наявний європейський механізм — Європейський фонд миру.

13 червня лідери країн-членів G7 погодилися передати Україні $50 млрд з використанням заморожених активів Російської Федерації.

Велика сімка планує створити новий фонд для підтримки України, використавши для нього майбутні доходи від заморожених російських активів, повідомляла японська газета Nikkei. Згідно з задумом фонд надаватиме Україні гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.

8 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив: вони разом з американським лідером Джо Байденом сподіваються, що всі країни G7 погодяться на такий фонд для України.

21 травня Рада Європейського Союзу погодилася використати доходи від заморожених російських активів на користь України. Але європейський план передбачає, що гроші віддаватимуть у міру того, як вони надходитимуть – двічі на рік.

США пропонують зібрати ці гроші авансом за кілька років наперед під заставу майбутніх доходів. Цей план мають затвердити лідери G7.

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