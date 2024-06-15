Украина получить кредит из замороженных активов по нескольким каналам: объяснение от США

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Украина будет получать прибыль из замороженных активов через специальные фонды как на военные, так и не военные нужды. Об этом говорится в коммюнике по результатам саммита G7.

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В документе отметили, что деньги пойдут на Украину по нескольким каналам, которые направляют средства на военные, бюджетные нужды и нужды в восстановлении Украины.

Все это будет действовать "в рамках ограничений соответствующих правовых систем и административных требований".

Европа предпочла направлять свои кредитные взносы на нужды украинских военных через существующий европейский механизм — Европейский фонд мира.

13 июня лидеры стран-членов G7 согласились передать Украине $50 млрд с использованием замороженных активов Российской Федерации.

Большая семерка планирует создать новый фонд для поддержки Украины, использовав для него будущие доходы от замороженных российских активов, сообщает японская газета Nikkei. Согласно замыслу, фонд будет предоставлять Украине деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.

8 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: они вместе с американским лидером Джо Байденом надеются, что все страны G7 согласятся на такой фонд для Украины.

21 мая Совет Европейского Союза согласился использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. Но европейский план предполагает, что деньги будут отдаваться по мере того, как они будут поступать – дважды в год.

США предлагают собрать эти деньги авансом за несколько лет вперед под залог будущих доходов. Этот план должны утвердить лидеры G7.

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