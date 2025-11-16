Україна перемогла Ісландію у вирішальному матчі відбору до ЧС-2026
Збірна України перемогла команду Ісландії у вирішальному матчі відбору на Чемпіонат світу з футболу 2026 року.
Перший український гол забив Олександр Зубков на 83 хвилині. Другий – Олексій Гуцуляк під час додаткових п'яти хвилин.
Завдяки цій перемозі Україна виходить у плейоф й гратиме в ньому за право вийти на ЧС-2026. Матчі плейофу відбуватимуться навесні 2026-го.
Після матчу з Ісландією Україна отримала друге місце у групі D з 10 очками. Її випереджає Франція з 16, яка напряму виходить на Чемпіонат світу.
Третє та четверте місця в групі посіли Ісландія та Азербайджан з 7 та 1 відповідно.
- 13 листопада збірна Франції обіграла команду України на матчі відбору ЧС-2026 з рахунком 4:0.
