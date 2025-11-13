Франція обійшла Україну у матчі відбору до ЧС-2026

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA

Збірна Франції обіграла команду України на відборі до Чемпіонату світу-2026 з футболу.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь французів.

Кіліан Мбаппе забив двічі – на 55 та 83 хвилинах, також голи забили Майк Олісе на 76-й й Уго Екетіке на 88-й хвилині.

Після програшу Україна опустилася на третє місце в групі D з сімома очками. Стільки ж має Ісландія, що посідає друге місце, але у неї краще співвідношення голів (13:9 проти 8:11 у української збірної).

Французи на першому місці з 13 очками. Замикає групу Азербайджан з одним.