Франция обошла Украину в матче отбора к ЧМ-2026

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA

Сборная Франции обыграла команду Украины на отборе к Чемпионату мира-2026 по футболу.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу французов.

Килиан Мбаппе забил дважды – на 55-й и 83-й минутах, также голы забили Майк Олисе на 76-й и Уго Экетике на 88-й минуте.

После проигрыша Украина опустилась на третье место в группе D с семью очками. Столько же имеет Исландия, занимающая второе место, но у нее лучше соотношение голов (13:9 против 8:11 у украинской сборной).

Французы на первом месте с 13 очками. Замыкает группу Азербайджан с одним.