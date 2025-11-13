Франция обошла Украину в матче отбора к ЧМ-2026
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Сборная Франции обыграла команду Украины на отборе к Чемпионату мира-2026 по футболу.
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу французов.
Килиан Мбаппе забил дважды – на 55-й и 83-й минутах, также голы забили Майк Олисе на 76-й и Уго Экетике на 88-й минуте.
После проигрыша Украина опустилась на третье место в группе D с семью очками. Столько же имеет Исландия, занимающая второе место, но у нее лучше соотношение голов (13:9 против 8:11 у украинской сборной).
Французы на первом месте с 13 очками. Замыкает группу Азербайджан с одним.
- Финальный матч отбора будет 16 ноября – Украина будет играть с Исландией.
