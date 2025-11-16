Украина победила Исландию в решающем матче отбора к ЧМ-2026
Сборная Украины победила команду Исландии в решающем матче отбора на Чемпионат мира по футболу 2026 года.
Первый украинский гол забил Александр Зубков на 83 минуте. Второй – Алексей Гуцуляк во время дополнительных пяти минут.
Благодаря этой победе Украина выходит в плей-офф и будет играть в нем за право выйти на ЧМ-2026. Матчи плей-офф будут проходить весной 2026-го.
После матча с Исландией Украина получила второе место в группе D с 10 очками. Ее опережает Франция с 16, которая напрямую выходит на Чемпионат мира.
Третье и четвертое места в группе заняли Исландия и Азербайджан с 7 и 1 соответственно.
- 13 ноября сборная Франции обыграла команду Украины на матче отбора ЧМ-2026 со счетом 4:0.
