Україна програла Канаді з рахунком 2:4 на старті Canadian Shield

З боку збірної України голи забили Ілля Забарний та Олександр Зінченко

Олександр Зінченко (Фото: ЕРА/MALTON DIBRA)

У суботу, 7 червня, збірна України програла Канаді з рахунком 2:4 у товариському матчі на турнірі Canadian Shield-2025.

Поєдинок відбувся на стадіоні BMO Field у Торонто, який у 2026 році прийматиме матчі фінальної частини Чемпіонату світу.

У матчі забивали: Джонатан Девід (четверта та 24 хвилини), Проміс Акінпелу (31 хвилина), Тейджон Б'юкенен (81 хвилина) – та гравці збірної України: Ілля Забарний (89 хвилина) і Олександр Зінченко (92 хвилина, з пенальті).

Після поразки від Канади збірна України зіграє ще один матч у рамках турніру Canadian Shield-2025. У вівторок, 10 червня, "синьо-жовті" зустрінуться з командою Нової Зеландії. Початок гри заплановано на 23:50 за київським часом.