Украина проиграла Канаде со счетом 2:4 на старте Canadian Shield
В субботу, 7 июня, сборная Украины проиграла Канаде со счетом 2:4 в товарищеском матче на турнире Canadian Shield-2025.
Поединок прошел на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать матчи финальной части Чемпионата мира.
В матче забивали: Джонатан Дэвид (четвертая и 24 минуты), Промис Акинпелу (31 минута), Тейджон Бьюкенен (81 минута) – и игроки сборной Украины: Илья Забарный (89 минута) и Александр Зинченко (92 минута, с пенальти).
После поражения от Канады сборная Украины сыграет еще один матч в рамках турнира Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" встретятся с командой Новой Зеландии. Начало игры запланировано на 23:50 по Киеву.
- 23 марта 2025 года сборная Украины проиграла команде Бельгии в ответном матче плейоф Лиги наций УЕФА. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу бельгийской сборной.