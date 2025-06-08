Украина проиграла Канаде со счетом 2:4 на старте Canadian Shield

Со стороны сборной Украины голы забили Илья Забарный и Александр Зинченко

Александр Зинченко (Фото: ЕРА/MALTON DIBRA)

В субботу, 7 июня, сборная Украины проиграла Канаде со счетом 2:4 в товарищеском матче на турнире Canadian Shield-2025.

Поединок прошел на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать матчи финальной части Чемпионата мира.

В матче забивали: Джонатан Дэвид (четвертая и 24 минуты), Промис Акинпелу (31 минута), Тейджон Бьюкенен (81 минута) – и игроки сборной Украины: Илья Забарный (89 минута) и Александр Зинченко (92 минута, с пенальти).

После поражения от Канады сборная Украины сыграет еще один матч в рамках турнира Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" встретятся с командой Новой Зеландии. Начало игры запланировано на 23:50 по Киеву.