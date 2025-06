Франция после финала в Лиге чемпионов: пожары, погибшие и более 500 арестованных

После победы парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов поздно вечером в субботу, 31 мая, во Франции произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией. По состоянию на первую половину дня 1 июня известно о двух погибших, около 200 раненых и более 550 арестованных, сообщает Le Figaro.

Инциденты зафиксированы по всей стране, но самые большие беспорядки произошли в Париже. На Елисейских полях болельщики начали громить автобусные остановки и витрины магазинов, запускать петарды, от которых вспыхнули пожары.

Welcome to Paris. Разработан liberal city. Well done Macron. #paris #parisriots . pic.twitter.com/idfv9KNYtJ