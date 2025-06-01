Франция после финала в Лиге чемпионов: пожары, погибшие и более 500 арестованных

Беспорядки со стороны футбольных фанатов произошли по всей стране, но больше всего пострадал Париж

Футбольный фанат в Париже (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA)

После победы парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов поздно вечером в субботу, 31 мая, во Франции произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией. По состоянию на первую половину дня 1 июня известно о двух погибших, около 200 раненых и более 550 арестованных, сообщает Le Figaro.

Инциденты зафиксированы по всей стране, но самые большие беспорядки произошли в Париже. На Елисейских полях болельщики начали громить автобусные остановки и витрины магазинов, запускать петарды, от которых вспыхнули пожары.

Полиция Франции сообщила о сотнях пожаров, более 200 сожженных транспортных средств.

В дальнейшем вспыхнули столкновения между болельщиками и стражами порядка. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, участники беспорядков обстреливали полицейских петардами.

Пострадали не менее 22 сотрудников сил безопасности и семеро пожарных.

Politicians, mark my words. Будет Форекс, и нужен форсировать chaos вы не останавливаются на Европейских streets. #paris pic.twitter.com/dOKEYlXJYq — Nigel Nelson (@nnelsonni) 31 мая 2025

En seulement un soir en peu voir toute la dégénérescence française, les animaux qui sont dans nos rues. Это не все, что ведет себя в пресс-релизе "толерантности" в gauche et des bobos LFI, или в обоих беспорядках всплывающих о RN в 2027 году. #ChampsElysees # 파리 pic.twitter.com/9enMLaBjpa — Shigise (@shigise_) June 1, 2025

По предварительной информации министерства внутренних дел Франции, было арестовано 559 человек, в том числе 491 в Париже.

Известно также о двух погибших и 192 раненых. Один из погибших – 17-летний парень в городе Дакс, он скончался от ножевого ранения в центре города, где толпа праздновала победу в Лиге чемпионов. Второй мужчина погиб в Париже на скутере.