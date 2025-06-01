Франция после финала в Лиге чемпионов: пожары, погибшие и более 500 арестованных
Футбольный фанат в Париже (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA)

После победы парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов поздно вечером в субботу, 31 мая, во Франции произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией. По состоянию на первую половину дня 1 июня известно о двух погибших, около 200 раненых и более 550 арестованных, сообщает Le Figaro.

Инциденты зафиксированы по всей стране, но самые большие беспорядки произошли в Париже. На Елисейских полях болельщики начали громить автобусные остановки и витрины магазинов, запускать петарды, от которых вспыхнули пожары.

Полиция Франции сообщила о сотнях пожаров, более 200 сожженных транспортных средств.

В дальнейшем вспыхнули столкновения между болельщиками и стражами порядка. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, участники беспорядков обстреливали полицейских петардами.

Пострадали не менее 22 сотрудников сил безопасности и семеро пожарных.

По предварительной информации министерства внутренних дел Франции, было арестовано 559 человек, в том числе 491 в Париже.

Известно также о двух погибших и 192 раненых. Один из погибших – 17-летний парень в городе Дакс, он скончался от ножевого ранения в центре города, где толпа праздновала победу в Лиге чемпионов. Второй мужчина погиб в Париже на скутере.

  • 14 мая 2024 года во Франции вооруженные люди в балаклавах устроили засаду на тюремный фургон на севере страны и уволили наркоторговца Мохамеда Амра, известного по прозвищу Муха. Они убили двух охранников, тяжело ранили троих. Полиция объявила их в розыск.
  • 15 апреля 2025 года сообщалось, что во Франции неизвестные совершили нападение на несколько тюрем в разных городах.
  • Во Франции 28 апреля задержали вероятных виновников нападений на тюрьмы и их сотрудников в разных регионах страны за последние две недели.
беспорядкифутболпарижболельщики