Франція після фіналу у Лізі чемпіонів: пожежі, загиблі та понад 500 заарештованих

Футбольний фанат у Парижі (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA)

Після перемоги паризького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів пізно ввечері у суботу, 31 травня, у Франції сталися масові заворушення та зіткнення із поліцією. Станом на першу половину дня 1 червня відомо про двох загиблих, майже 200 поранених та понад 550 заарештованих, повідомляє Le Figaro.

Інциденти зафіксовані по всій країні, але найбільші заворушення сталися у Парижі. На Єлисейських полях вболівальники почали громити автобусні зупинки та вітрини магазинів, запускати петарди, від яких зайнялися пожежі.

Поліція Франції повідомила про сотні пожеж, зокрема про понад 200 спалених транспортних засобів.

Надалі спалахнули сутички між вболівальниками та правоохоронцями. Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети, учасники заворушень обстрілювали поліціянтів петардами.

Постраждали щонайменше 22 співробітники сил безпеки та семеро пожежників.

Politicians, mark my words. We won't forget, and we won't forgive the chaos you've unleashed on Europe's streets.#paris pic.twitter.com/dOKEYlXJYq — Nigel Nelson (@nnelsonni) May 31, 2025

En seulement un soir on peut voir toute la dégénérescence française, les animaux qui sont dans nos rues. Ce que vous voyez c'est le résultat de "la tolérance" de la gauche et des bobosLFI , si vous faites encore barrage au RN en 2027 vous êtes des abrutis. #ChampsElysees #Paris pic.twitter.com/9enMLaBjpa — Shigise (@shigise_) June 1, 2025

За попередньою інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, було заарештовано 559 осіб, зокрема 491 у Парижі.

Відомо також про двох загиблих та 192 поранених. Один із загиблих – 17-річний хлопець у місті Дакс, він помер від ножового поранення у центрі міста, де натовп святкував перемогу у Лізі чемпіонів. Другий чоловік загинув у Парижі на скутері.