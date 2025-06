Франція після фіналу у Лізі чемпіонів: пожежі, загиблі та понад 500 заарештованих

Після перемоги паризького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів пізно ввечері у суботу, 31 травня, у Франції сталися масові заворушення та зіткнення із поліцією. Станом на першу половину дня 1 червня відомо про двох загиблих, майже 200 поранених та понад 550 заарештованих, повідомляє Le Figaro.

Інциденти зафіксовані по всій країні, але найбільші заворушення сталися у Парижі. На Єлисейських полях вболівальники почали громити автобусні зупинки та вітрини магазинів, запускати петарди, від яких зайнялися пожежі.

Welcome to Paris. A developed liberal city. Well done Macron. #paris #parisriots . pic.twitter.com/idfv9KNYtJ

Поліція Франції повідомила про сотні пожеж, зокрема про понад 200 спалених транспортних засобів.

Надалі спалахнули сутички між вболівальниками та правоохоронцями. Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети, учасники заворушень обстрілювали поліціянтів петардами.

Постраждали щонайменше 22 співробітники сил безпеки та семеро пожежників.

Politicians, mark my words. We won't forget, and we won't forgive the chaos you've unleashed on Europe's streets.#paris pic.twitter.com/dOKEYlXJYq