Україна та Чехія домовилися "перегорнути сторінку" після дипломатичного скандалу – Сибіга

Міністр закордонних справ запросив чеського колегу до України, той погодився приїхати

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Глави дипломатій України та Чехії домовилися "перегорнути сторінку" нещодавніх обмінів заявами після скандального новорічного звернення спікера чеського парламенту Томіо Окамури. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Очільник МЗС провів телефонну розмову з новопризначеним віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Чехії Петром Мацінкою. Сибіга назвав її "змістовною та конструктивною".

Він подякував Чехії за незмінну підтримку України – політичну, економічну, військову та гуманітарну.

"Перш за все, ми обговорили наші двосторонні відносини. Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства", – написав Сибіга, додавши, що Україна та Чехія є друзями й союзниками.

Сибіга поінформував Мацінку про зацікавленість Києва у подальшій співпраці з Чехією у сфері оборони, а також про участь у відновленні України. Також він розповів про ситуацію на полі бою та про російські удари по енергетиці.

Сибіга запросив Мацінку до України, і він підтвердив свою поїздку в найближчому майбутньому.