Украина и Чехия договорились "перевернуть страницу" после дипломатического скандала – Сибига

Министр иностранных дел пригласил чешского коллегу в Украину, тот согласился приехать

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Главы дипломатий Украины и Чехии договорились "перевернуть страницу" недавних обменов заявлениями после скандального новогоднего обращения спикера чешского парламента Томио Окамуры. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава МИД провел телефонный разговор с новоназначенным вице-премьер-министром, министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой. Сибига назвал его "содержательным и конструктивным".

Он поблагодарил Чехию за неизменную поддержку Украины – политическую, экономическую, военную и гуманитарную.

"Прежде всего мы обсудили наши двусторонние отношения. Мы договорились перевернуть страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на уровне министерств иностранных дел на основе взаимного уважения и стратегического партнерства", – написал Сибига, добавив, что Украина и Чехия являются друзьями и союзниками.

Сибига проинформировал Мацинку о заинтересованности Киева в дальнейшем сотрудничестве с Чехией в сфере обороны, а также об участии в восстановлении Украины. Также он рассказал о ситуации на поле боя и о российских ударах по энергетике.

Сибига пригласил Мацинку в Украину, и он подтвердил свою поездку в ближайшем будущем.