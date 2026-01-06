Украина и Чехия договорились "перевернуть страницу" после дипломатического скандала – Сибига
Главы дипломатий Украины и Чехии договорились "перевернуть страницу" недавних обменов заявлениями после скандального новогоднего обращения спикера чешского парламента Томио Окамуры. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Глава МИД провел телефонный разговор с новоназначенным вице-премьер-министром, министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой. Сибига назвал его "содержательным и конструктивным".
Он поблагодарил Чехию за неизменную поддержку Украины – политическую, экономическую, военную и гуманитарную.
"Прежде всего мы обсудили наши двусторонние отношения. Мы договорились перевернуть страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на уровне министерств иностранных дел на основе взаимного уважения и стратегического партнерства", – написал Сибига, добавив, что Украина и Чехия являются друзьями и союзниками.
Сибига проинформировал Мацинку о заинтересованности Киева в дальнейшем сотрудничестве с Чехией в сфере обороны, а также об участии в восстановлении Украины. Также он рассказал о ситуации на поле боя и о российских ударах по энергетике.
Сибига пригласил Мацинку в Украину, и он подтвердил свою поездку в ближайшем будущем.
- В своем новогоднем обращении Окамура назвал российско-украинскую войну "абсолютно бессмысленной". Он утверждал, что Чехия не должна посылать оружие Украине.
- Посол в Чехии Зварич заявил, что оскорбительные и полные ненависти высказывания чиновника в адрес Украины и украинцев являются его личной позицией, сформированной под влиянием российской пропаганды.
- Стефанчук назвал новогоднее обращение Окамуры ярким примером необразованности, манипуляций и цинизма.
Комментарии (0)