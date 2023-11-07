Україна виконала чотири з семи критеріїв для євроінтеграції – Радіо Свобода

Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала чотири з семи пунктів, які супроводжували надання їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, пише Радіо Свобода з посиланням на звіт Єврокомісії, що опинився в розпорядженні у журналістів.

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Завершеними вважається виконання таких критеріїв:

→ впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;



→ завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;



→ відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;



→ реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність із Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Над трьома іншими критеріями, вважає Єврокомісія, Україні ще треба попрацювати.

Зокрема, Україна має посилити боротьбу із корупцією.

"Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу", – йдеться у звіті.

Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів".

У частині реформи законодавства щодо нацменшин, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, нагадується, що виконані не всі з них.

Необхідності впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ й освіту", – транслює Радіо Свобода внутрішній документ.

Водночас Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело пише, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Наразі триває обговорення умов, які для цього Києву необхідно буде виконати. Так званий пакет розширення, в якому і міститимуться ці рекомендації, планується оприлюднити завтра, 8 листопада, передають журналісти.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

За даними низки західних медіа, звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу очікується 8 листопада.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

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