Украина выполнила четыре из семи критериев для евроинтеграции – Радио Свобода

Еврокомиссия считает, что Украина полностью выполнила четыре из семи пунктов, сопровождавших предоставление ей статуса кандидата на вступление в Евросоюз, пишет Радио Свобода со ссылкой на оказавшийся в распоряжении у журналистов отчет Еврокомиссии.

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Завершенными считается выполнение следующих критериев:

→ внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;



→ завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;



→ соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрение стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;



→ реформа медиа отрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиа услугах.

Над тремя другими критериями, считает Еврокомиссия, Украине еще предстоит поработать.

В частности, Украина должна ужесточить борьбу с коррупцией.

"Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничение полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу ", – говорится в отчете.

Что касается ограничения чрезмерного влияния олигархов, "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами".

В части реформы законодательства о нацменьшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, напоминается, что выполнены не все из них.

Необходимости внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и его последующем выводе от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании", – транслирует Радио Свобода внутренний документ.

В то же время, Интерфакс-Украина со ссылкой на источник пишет, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В настоящее время идет обсуждение условий, которые для этого Киеву необходимо будет выполнить. Так называемый пакет расширения, в котором и будут содержаться эти рекомендации, планируется обнародовать завтра, 8 ноября, передают журналисты.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

По данным ряда западных медиа, отчет по процедуре принятия Украины в Евросоюз ожидается 8 ноября.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

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