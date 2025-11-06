Україна вже отримала від Латвії обіцяний 21 бронетранспортер - фото
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передання машин відбулося 6 листопада у Ризі на військовій базі "Адажі", повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
"Ці машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Загалом у 2025 році ми отримали усі обіцяні 42 бронемашини – дякую за це", – зазначив міністр.
Україна також отримала 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги. Крім цього, латвійська сторона виділила додатковий внесок у розмірі €2,2 млн на ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), фінансову допомогу для "Коаліції укриттів" та взяла участь у проєкті держав НАТО "Реноватор", який передбачає відбудову п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні.
Латвійський портал Sargs.lv зазначає, що у комплект бронетранспортера також входять запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та мобільна ремонтна майстерня контейнерного типу. В Україну відправлені комплекти для ремонту бойових пошкоджень, призначені для швидкого ремонту техніки поблизу лінії фронту, коли евакуація в тил неможлива.
Візит Шмигаля до Латвії тривав два дні. Першого дня було підписано меморандум про співпрацю між міністерствами оборони двох країн, який передбачає тісну взаємодію у сфері оборонних інновацій та промисловості, а також анонсовано передання бронетранспортерів.
