Бронетранспортери (Фото: Facebook / Денис Шмигаль)

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передання машин відбулося 6 листопада у Ризі на військовій базі "Адажі", повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Ці машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Загалом у 2025 році ми отримали усі обіцяні 42 бронемашини – дякую за це", – зазначив міністр.

Україна також отримала 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги. Крім цього, латвійська сторона виділила додатковий внесок у розмірі €2,2 млн на ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), фінансову допомогу для "Коаліції укриттів" та взяла участь у проєкті держав НАТО "Реноватор", який передбачає відбудову п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні.

Латвійський портал Sargs.lv зазначає, що у комплект бронетранспортера також входять запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та мобільна ремонтна майстерня контейнерного типу. В Україну відправлені комплекти для ремонту бойових пошкоджень, призначені для швидкого ремонту техніки поблизу лінії фронту, коли евакуація в тил неможлива.

Візит Шмигаля до Латвії тривав два дні. Першого дня було підписано меморандум про співпрацю між міністерствами оборони двох країн, який передбачає тісну взаємодію у сфері оборонних інновацій та промисловості, а також анонсовано передання бронетранспортерів.

ДОВІДКА Patria 6x6 – це сучасний бронетранспортер фінського виробництва, розроблений компанією Patria Land Systems для перевезення особового складу та виконання різноманітних бойових завдань. Машина має колісну формулу 6x6, високий рівень захисту, мобільності та ремонтопридатності. Корпус бронетранспортера забезпечує захист екіпажу від стрілецької зброї, уламків і мін. Patria 6x6 може вміщувати до 12 осіб – трьох членів екіпажу та дев'ятьох десантників. Машина оснащена дизельним двигуном потужністю близько 400 кінських сил, здатна розвивати швидкість до 100 км/год і має запас ходу понад 700 км.

Бронетранспортери від Латвії (Фото: Facebook / Денис Шмигаль)

Бронетранспортери (Фото: Facebook / Денис Шмигаль)

Міністри оборони України та Латвії (Фото: Facebook / Денис Шмигаль)