Украина уже получила от Латвии обещанный 21 бронетранспортер – фото
Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась 6 ноября в Риге на военной базе "Адажи", сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
"Эти машины сразу станут на вооружение Сил специальных операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины – спасибо за это", – отметил министр.
Украина также получила 12 боевых разведывательных машин CVR(T), что является частью ранее объявленного пакета военной помощи. Кроме того, латвийская сторона выделила дополнительный взнос в размере €2,2 млн на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), финансовую помощь для "Коалиции укрытий" и приняла участие в проекте государств НАТО "Реноватор", который предусматривает восстановление пяти военных реабилитационных центров в Украине.
Латвийский портал Sargs.lv отмечает, что в комплект бронетранспортера также входят запасные части, специальные ремонтные инструменты и мобильная ремонтная мастерская контейнерного типа. В Украину отправлены комплекты для ремонта боевых повреждений, предназначенные для быстрого ремонта техники вблизи линии фронта, когда эвакуация в тыл невозможна.
Визит Шмыгаля в Латвию длился два дня. В первый день был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран, который предусматривает тесное взаимодействие в сфере оборонных инноваций и промышленности, а также анонсирована передача бронетранспортеров.
- Немецкий концерн Rheinmetall строит завод по производству боеприпасов в Литве. 4 ноября уже проведена процедура закладки фундамента нового завода вблизи северного города Байсогала.
Комментарии (0)