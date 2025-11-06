Украина уже получила от Латвии обещанный 21 бронетранспортер – фото

Бронетранспортеры (Фото: Facebook / Денис Шмыгаль)

Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась 6 ноября в Риге на военной базе "Адажи", сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Эти машины сразу станут на вооружение Сил специальных операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины – спасибо за это", – отметил министр.

Украина также получила 12 боевых разведывательных машин CVR(T), что является частью ранее объявленного пакета военной помощи. Кроме того, латвийская сторона выделила дополнительный взнос в размере €2,2 млн на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), финансовую помощь для "Коалиции укрытий" и приняла участие в проекте государств НАТО "Реноватор", который предусматривает восстановление пяти военных реабилитационных центров в Украине.

Латвийский портал Sargs.lv отмечает, что в комплект бронетранспортера также входят запасные части, специальные ремонтные инструменты и мобильная ремонтная мастерская контейнерного типа. В Украину отправлены комплекты для ремонта боевых повреждений, предназначенные для быстрого ремонта техники вблизи линии фронта, когда эвакуация в тыл невозможна.

Визит Шмыгаля в Латвию длился два дня. В первый день был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран, который предусматривает тесное взаимодействие в сфере оборонных инноваций и промышленности, а также анонсирована передача бронетранспортеров.

СПРАВКА Patria 6x6 – это современный бронетранспортер финского производства, разработанный компанией Patria Land Systems для перевозки личного состава и выполнения различных боевых задач. Машина имеет колесную формулу 6x6, высокий уровень защиты, мобильности и ремонтопригодности. Корпус бронетранспортера обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия, обломков и мин. Patria 6x6 может вмещать до 12 человек – трех членов экипажа и девять десантников. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью около 400 лошадиных сил, способна развивать скорость до 100 км/ч и имеет запас хода более 700 км.

Бронетранспортеры от Латвии (Фото: Facebook / Денис Шмыгаль)

Бронетранспортеры (Фото: Facebook / Денис Шмыгаль)

Министры обороны Украины и Латвии (Фото: Facebook / Денис Шмыгаль)