Україна знайде можливості та зброю для ударів, які спричинять блекаут у Москві – очільник Генштабу

Генерал-лейтенант Гнатов наголосив, що будь-яка дія росіян точно матиме протидію і переваги ворог не здобуде

Андрій Гнатов (Фото: Генштаб ЗСУ)

Україна знайде можливості та зброю, щоб зробити блекаут у Москві у відповідь на обстріли росіян. Про це заявив начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю Укрінформ.

Він зазначив, що будь-яка дія противника матиме протидію та отримає симетричну відповідь.

"Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія буде точно мати протидію", – наголосив командувач Генштабу.

За словами Гнатова, в України "все добре зі зброєю", зокрема з далекобійною. Однак він визнав, що є проблемні питання щодо кількості, яка потрібна для того, щоб Сили оборони могли отримати перевагу над ворогом.

Наразі у росіян є більше бойових літаків, але це не означає, що ворог може отримати перевагу та перемогти у повномасштабній війні.

"Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо".

Напередодні, 27 вересня, президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.

"Якщо погрожують блекаутом столиці України, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії", – сказав він.