Україна знайде можливості та зброю для ударів, які спричинять блекаут у Москві – очільник Генштабу
Україна знайде можливості та зброю, щоб зробити блекаут у Москві у відповідь на обстріли росіян. Про це заявив начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю Укрінформ.
Він зазначив, що будь-яка дія противника матиме протидію та отримає симетричну відповідь.
"Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія буде точно мати протидію", – наголосив командувач Генштабу.
За словами Гнатова, в України "все добре зі зброєю", зокрема з далекобійною. Однак він визнав, що є проблемні питання щодо кількості, яка потрібна для того, щоб Сили оборони могли отримати перевагу над ворогом.
Наразі у росіян є більше бойових літаків, але це не означає, що ворог може отримати перевагу та перемогти у повномасштабній війні.
"Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо".
Напередодні, 27 вересня, президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.
"Якщо погрожують блекаутом столиці України, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії", – сказав він.
- 2 жовтня виник блекаут на Чорнобильській АЕС внаслідок атаки Росії по енергосистемі міста Славутич понад 20 дронами. Також без світла перебували мешканці кількох районів Чернігівської області. Ситуація в енергомережі була мегакритичною.
- Президент повідомив, що блекаут на ЧАЕС тривав понад три години і росіяни не могли не знати, які наслідки будуть у їхнього удару.
