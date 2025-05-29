Україні потрібен оборонний союз із тими, хто знає, що до них прийдуть – Чалий

Валерій Чалий (Фото: скриншот із відео LIGA.net)

Україна має сконцентруватися на створенні субрегіонального оборонного союзу, вважає колишній посол України в США Валерій Чалий. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

"Тобто, з тими, хто готовий, хто розуміє, що до них прийдуть росіяни. Хоч з якимись країнами, щоб крига скресла. Тому що ці умовно там гарантії безпекові угоди, ну вони не про гарантії безпеки", – сказав дипломат, додавши, що ці документи створили ілюзію і "ми знову опинились ні з чим".

Зокрема Чалий згадав про угоду з Британією. Експосол назвав документ найбільш детальним і масштабним, але він наразі не ратифікований.

"Ну, я виходжу з того, що нам потрібен ядерний компонент. Ядерний компонент ми самі не закриваємо зараз. Він може бути тільки в співробітництві з партнерами. Це ядерні Велика Британія й Франція", – зазначив він.

Чалий знову згадав про угоду з Британією про 100-річне партнерство.

"Оборонної угоди союзницької у нас немає з жодною країною світу. Але, в принципі, ми її могли б в цих умовах отримати, поки в Європі бачать, що вони не зберуть мільйон сил оборони. Жодна країна в Європі, я стверджую це, не збере мільйон сил оборони, тим більше сухопутні війська", – сказав дипломат.

Чалий, продовжуючи роздуми щодо оборонного союзу, припустив, що, якщо це буде Британія, Польща та Британія – то це приблизно співвідношення із населенням Росії, бо "людський ресурс важливий". Польща, за його словами, має достатньо військових, а Британія – технології та ядерну зброю.

"Тут не обійдешся без скандинавських країн, бо вони також відчувають наступний напрям атаки. І є такий союз із семи країн балтійських, вже сьогодні створений, який може розглядатись як субрегіональний союз. НАТО це не забороняє", – уточнив він.