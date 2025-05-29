Украине нужен оборонный союз с теми, кто знает, что к ним придут – Чалый

Валерий Чалый (Фото: скриншот с видео LIGA.net)

Украина должна сконцентрироваться на создании субрегионального оборонного союза, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"То есть с теми, кто готов, кто понимает, что к ним придут россияне. Хоть с какими-то странами, чтобы лед тронулся. Потому что эти условно там гарантии соглашения о безопасности, ну они не о гарантиях безопасности", — сказал дипломат, добавив, что эти документы создали иллюзию и "мы снова оказались ни с чем".

В частности, Чалый вспомнил о соглашении с Британией. Экс-посол назвал документ наиболее подробным и масштабным, но он пока не ратифицирован.

"Ну, я исхожу из того, что нам нужен ядерный компонент. Ядерный компонент мы сами не закрываем сейчас. Он может быть только в сотрудничестве с партнерами. Это ядерная Великобритания и Франция", – отметил он.

Чалый снова упомянул о соглашении с Британией о 100-летнем партнерстве.

"Оборонного соглашения союзнического у нас нет ни с одной страной мира. Но, в принципе, мы его могли бы в этих условиях получить, пока в Европе видят, что они не соберут миллион сил обороны. Ни одна страна в Европе, я утверждаю это, не соберет миллион сил обороны, тем более сухопутные войска", – сказал дипломат.

Чалый, продолжая размышления относительно оборонного союза, предположил, что, если это будет Британия, Польша и Британия – это примерно соотношение с населением России, потому что "человеческий ресурс важен". Польша, по его словам, имеет достаточно военных, а Великобритания – технологии и ядерное оружие.

"Здесь не обойдешься без скандинавских стран, потому что они также чувствуют следующее направление атаки. И есть такой союз из семи балтийских стран, уже сегодня созданный, который может рассматриваться как субрегиональный союз. НАТО это не запрещает", – уточнил он.