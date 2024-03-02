Українка Магучіх посіла друге місце на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту — результат

Магучіх показала результат у 1,97 метра зі стрибків у висоту у приміщенні на турнірі в Глазго

Ярослава Магучіх (Фото: EPA/ADAM VAUGHAN)

Українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла срібло на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщенні. Турнір проходив 1 березня у Глазго, Шотландія. Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України.

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Магучіх розпочала змагання з висоти 1,92 м, кожну висоту вона долала з першої спроби та виходила у статусі лідера на відмітку 1,99 м, але не змогла її підкорити.

Ярослава показала результат у 1,97 м. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка стрибнула на 1,99 м із третьої спроби. Словенка Ліа Апостоловскі посіла третє місце з результатом 1,95 м.

"Старт сезону був кращим за його завершення. Насправді, відчуття після змагань змішані. Але я рада медалі, адже кожна нагорода важлива", — сказала українська гімнастка про свій виступ.

Навесні 2022 року спортсменка виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту у Бєлграді.

У вересні 2023 року Магучіх з рекордом сезону виграла фінал "Діамантової ліги-2023" зі стрибків у висоту.

У жовтні вона увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки 2023 року в Європі.

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