Украинка Магучих заняла второе место на чемпионате мира по прыжкам в высоту — результат
Ярослава Магучих (Фото: EPA/ADAM VAUGHAN)

Украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении. Турнир проходил 1 марта в Глазго, Шотландия. Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Магучих начала соревнование с высоты 1,92 м, каждую высоту она преодолевала с первой попытки и выходила в статусе лидера на отметку 1,99 м, но не смогла ее покорить. 

Ярослава показала результат в 1,97 м. Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которая прыгнула на 1,99 м с третьей попытки. Словенка Лиа Апостоловски заняла третье место с результатом в 1,95 м. 

"Старт сезона был лучше, чем его завершение. На самом деле, ощущения после соревнований смешанные. Но я рада медали, ведь каждая награда важна", — сказала украинская гимнастка о своем выступлении.

  • Весной 2022 года спортсменка выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в Белграде. 
  • В сентябре 2023 года Магучих с рекордом сезона выиграла финал "Бриллиантовой лиги-2023" по прыжкам в высоту. 
  • В октябре она вошла в тройку номинантов на звание лучшей легкоатлетки 2023 года в Европе.

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