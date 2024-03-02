Украинка Магучих заняла второе место на чемпионате мира по прыжкам в высоту — результат

Магучих показала результат в 1,97 метра по прыжкам в высоту в помещении на турнире в Глазго

Ярослава Магучих (Фото: EPA/ADAM VAUGHAN)

Украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении. Турнир проходил 1 марта в Глазго, Шотландия. Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

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Магучих начала соревнование с высоты 1,92 м, каждую высоту она преодолевала с первой попытки и выходила в статусе лидера на отметку 1,99 м, но не смогла ее покорить.

Ярослава показала результат в 1,97 м. Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которая прыгнула на 1,99 м с третьей попытки. Словенка Лиа Апостоловски заняла третье место с результатом в 1,95 м.

"Старт сезона был лучше, чем его завершение. На самом деле, ощущения после соревнований смешанные. Но я рада медали, ведь каждая награда важна", — сказала украинская гимнастка о своем выступлении.

Весной 2022 года спортсменка выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в Белграде.

В сентябре 2023 года Магучих с рекордом сезона выиграла финал "Бриллиантовой лиги-2023" по прыжкам в высоту.

В октябре она вошла в тройку номинантов на звание лучшей легкоатлетки 2023 года в Европе.

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