RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Українська розвідка назвала наступні цілі Путіна. Президент Латвії: Ми готуємося

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 12:41
Українська розвідка назвала наступні цілі Путіна. Президент Латвії: Ми готуємося - Фото
Фото: EPA

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко заявив, що Росія почала підготовку до майбутньої агресії проти Молдови та країн Балтії. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Суспільному сказав, що його країна готується до такого розвитку подій.

"Пріоритет [Росії] – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія, вся західна частина колишнього СРСР. Кремль вже розпочав таку роботу. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія). Москва вже волає про утиски російськомовних у Балтії та право народів на самовизначення", – написав Литвиненко в колонці, яку 22 листопада опублікувало агентство Інтерфакс-Україна.

Рінкевичс не заперечує, що плани Путіна можуть бути навіть більшими.

"Судячи з того, що говорить російська пропаганда і деякі російські офіційні особи, мрія РФ – відновити Російську імперію, не тільки коли мовиться про країни Балтії, Молдову чи Казахстан. Це також Фінляндія. Вони не говорять про Радянський Союз, оскільки мріють про Російську імперію XIX століття", – наголосив він.

Він сказав, що Латвія і НАТО в цілому не сприймають таку загрозу легковажно.

"Це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні. Не обов'язково, що переможуть, але вважатимуть, що перемогли, і тоді, ймовірно, виникне спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися", – підкреслив він.

Рінкевичс додав, що союзники багато чого навчилися з досвіду України.

"На даному етапі у нас є час, щоб посилити присутність НАТО, посилити нашу оборону", — підсумував президент Латвії.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війналатвіяЕдгарс Рінкевичс

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 