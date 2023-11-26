Українська розвідка назвала наступні цілі Путіна. Президент Латвії: Ми готуємося

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко заявив, що Росія почала підготовку до майбутньої агресії проти Молдови та країн Балтії. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Суспільному сказав, що його країна готується до такого розвитку подій.

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"Пріоритет [Росії] – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія, вся західна частина колишнього СРСР. Кремль вже розпочав таку роботу. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія). Москва вже волає про утиски російськомовних у Балтії та право народів на самовизначення", – написав Литвиненко в колонці, яку 22 листопада опублікувало агентство Інтерфакс-Україна.

Рінкевичс не заперечує, що плани Путіна можуть бути навіть більшими.

"Судячи з того, що говорить російська пропаганда і деякі російські офіційні особи, мрія РФ – відновити Російську імперію, не тільки коли мовиться про країни Балтії, Молдову чи Казахстан. Це також Фінляндія. Вони не говорять про Радянський Союз, оскільки мріють про Російську імперію XIX століття", – наголосив він.

Він сказав, що Латвія і НАТО в цілому не сприймають таку загрозу легковажно.

"Це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні. Не обов'язково, що переможуть, але вважатимуть, що перемогли, і тоді, ймовірно, виникне спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися", – підкреслив він.

Рінкевичс додав, що союзники багато чого навчилися з досвіду України.

"На даному етапі у нас є час, щоб посилити присутність НАТО, посилити нашу оборону", — підсумував президент Латвії.

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