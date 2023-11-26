Украинская разведка назвала следующие цели Путина. Президент Латвии: Мы готовимся
Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия начала подготовку к будущей агрессии против Молдовы и стран Балтии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Суспильному сказал, что его страна готовится к такому развитию событий.
Ринкевичс не отрицает, что планы Путина могут быть даже большими.
"Судя по тому, что говорит российская пропаганда и некоторые российские официальные лица, мечта РФ – восстановить Российскую империю, не только когда говорится о странах Балтии, Молдове или Казахстане. Это также и Финляндия. Они не говорят о Советском Союзе, поскольку мечтают о Российской империю 19 века", — сказал он.
Он сказал, что Латвия и НАТО в целом не воспринимают такую угрозу легкомысленно.
"Это действительно будет стратегической целью России, если они сочтут, что победили в Украине. Не обязательно, что победят, но сочтут, что победили, и тогда, вероятно, возникнет соблазн проверить устойчивость НАТО на прочность. Но именно поэтому мы делаем все возможно, чтобы подготовиться", – сказал он.
Ринкевичс добавил, что союзники многому научились по опыту Украины.
"На данном этапе у нас есть время, чтобы усилить присутствие НАТО, усилить нашу оборону", — подытожил президент Латвии.
- В сентябре Ринкевичс предупредил, что победа Путина может спровоцировать третью мировую войну.
- Глава МИД Латвии Кариньш считается одним из возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Йенса Столтенберга.
Комментарии