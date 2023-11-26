Украинская разведка назвала следующие цели Путина. Президент Латвии: Мы готовимся

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия начала подготовку к будущей агрессии против Молдовы и стран Балтии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Суспильному сказал, что его страна готовится к такому развитию событий.

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"Приоритет [России] – Молдова и страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония – вся западная часть бывшего СССР. Кремль уже начал такую работу. Повод – нарушение прав русскоязычных (прежде всего Латвия, Эстония). Москва уже взывает о притеснениях русскоязычных в Балтии и право народов на самоопределение", – написал Литвиненко в колонке, которую 22 ноября опубликовало агентство Интерфакс-Украина

Ринкевичс не отрицает, что планы Путина могут быть даже большими.

"Судя по тому, что говорит российская пропаганда и некоторые российские официальные лица, мечта РФ – восстановить Российскую империю, не только когда говорится о странах Балтии, Молдове или Казахстане. Это также и Финляндия. Они не говорят о Советском Союзе, поскольку мечтают о Российской империю 19 века", — сказал он.

Он сказал, что Латвия и НАТО в целом не воспринимают такую угрозу легкомысленно.

"Это действительно будет стратегической целью России, если они сочтут, что победили в Украине. Не обязательно, что победят, но сочтут, что победили, и тогда, вероятно, возникнет соблазн проверить устойчивость НАТО на прочность. Но именно поэтому мы делаем все возможно, чтобы подготовиться", – сказал он.

Ринкевичс добавил, что союзники многому научились по опыту Украины.

"На данном этапе у нас есть время, чтобы усилить присутствие НАТО, усилить нашу оборону", — подытожил президент Латвии.

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