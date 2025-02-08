Українські бійці окрім російської "Сушки" також підбили й російський Мі-8 – відео

Військові зазначили, що збили російський штурмовик з ПЗРК "Ігла"

Російський Мі-8 (Фото: Міноборони РФ)

Бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, які раніше заявили про знищення російського штурмовика Су-25, додали, що також підбили ворожий гелікоптер.

Військові повідомили, що збили російську "Сушку" переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла".

"Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача – наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити", – йдеться у повідомленні.

У підсумку, за даними бійців, гелікоптер повернувся назад і потребує "чималого" ремонту, а пілот Су-25 залишився кинутим.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабної війни Росії проти України було знищено 369 літаків та 331 гелікоптер окупаційної армії.