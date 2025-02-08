Бійці 28 ОМБр збили російський Су-25 на Торецькому напрямку

З початку повномасштабної війни Росії проти України було знищено 369 літаків армії РФ

Су-25 (Фото: Нацгвардія)

Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Відповідальність на себе взяли бійці з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", – йдеться у повідомленні.

Подробиці бригада пообіцяла надати пізніше у відео.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабної війни Росії проти України було знищено 369 літаків та 331 гелікоптер окупаційної армії.