Бійці 28 ОМБр збили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Відповідальність на себе взяли бійці з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", – йдеться у повідомленні.
Подробиці бригада пообіцяла надати пізніше у відео.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабної війни Росії проти України було знищено 369 літаків та 331 гелікоптер окупаційної армії.
- 19 липня 2024 року 110 бригада збила російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції українських підрозділів на Покровському напрямку.
- 23 липня на тому ж напрямку було збито ще один ворожий Су-25.