Бойцы 28 ОМБр сбили российский Су-25 на Торецком направлении
Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Ответственность на себя взяли бойцы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", – говорится в сообщении.
Подробности бригада пообещала предоставить позже в видео.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабной войны России против Украины было уничтожено 369 самолетов и 331 вертолет оккупационной армии.
- 19 июля 2024 года 110 бригада сбила российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции украинских подразделений на Покровском направлении.
- 23 июля на том же направлении был сбит еще один враждебный Су-25.