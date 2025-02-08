Бойцы 28 ОМБр сбили российский Су-25 на Торецком направлении

С начала полномасштабной войны России против Украины было уничтожено 369 самолетов армии РФ

Су-25 (Фото: Нацгвардия)

Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Ответственность на себя взяли бойцы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", – говорится в сообщении.

Подробности бригада пообещала предоставить позже в видео.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабной войны России против Украины было уничтожено 369 самолетов и 331 вертолет оккупационной армии.