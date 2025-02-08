Украинские бойцы кроме российской "Сушки" также подвели и российский Ми-8 – видео

Военные отметили, что сбили российский штурмовик из ПЗРК "Игла"

Российский Ми-8 (Фото: Минобороны РФ)

Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, ранее заявившие об уничтожении российского штурмовика Су-25, добавили, что также подбили вражеский вертолет.

Военные сообщили, что сбили российскую "Сушку" переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".

"Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача – наши расчеты FPV операторов RV и ББПС не дали ему это сделать", – говорится в сообщении.

В итоге, по данным бойцов, вертолет вернулся назад и нуждается в "немалом" ремонте, а пилот Су-25 остался брошенным.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабной войны России против Украины было уничтожено 369 самолетов и 331 вертолет оккупационной армии.