Украинские бойцы кроме российской "Сушки" также подвели и российский Ми-8 – видео
Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, ранее заявившие об уничтожении российского штурмовика Су-25, добавили, что также подбили вражеский вертолет.
Военные сообщили, что сбили российскую "Сушку" переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".
"Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача – наши расчеты FPV операторов RV и ББПС не дали ему это сделать", – говорится в сообщении.
В итоге, по данным бойцов, вертолет вернулся назад и нуждается в "немалом" ремонте, а пилот Су-25 остался брошенным.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабной войны России против Украины было уничтожено 369 самолетов и 331 вертолет оккупационной армии.