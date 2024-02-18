Українські біженці у Британії зможуть продовжити свої візи на півтора року
Велика Британія продовжить на 18 місяців візи для українських біженців, пише Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.
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Для українських біженців у Великій Британії є особливі категорії віз із терміном дії три роки. Перші такі візи були видані у березні 2022 року, відповідно, вони спливають у березні 2025-го. Вони дозволяють біженцям працювати в Британії, а також дають їм доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних пільг.
Рішення міністерства дозволить продовжити перебування для 283 000 українців.
- У Німеччині вважають, що з України до ЄС можуть виїхати 10 млн біженців, якщо вона програє.
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