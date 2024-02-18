Украинские беженцы в Британии смогут продлить свои визы на полтора года
Великобритания продлит на 18 месяцев визы для украинских беженцев, пишет Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
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Для украинских беженцев в Великобритании есть особые категории виз со сроком действия три года. Первые такие визы были выданы в марте 2022 года, соответственно, они идут в марте 2025-го. Они позволяют беженцам работать в Британии, а также дают им доступ к образованию, здравоохранению и социальным льготам.
Решение министерства позволит продлить пребывание для 283 000 украинцев.
- В Германии считают, что из Украины в ЕС могут уехать 10 млн беженцев, если она проиграет.
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