Для въезда в Британию большинству беженцев достаточно будет показать паспорт Украины

С 15 марта большинству беженцев из Украины достаточно будет предъявить паспорт, чтобы въехать в Великобританию. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув сказал журналистам Sky News.

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По словам Гоува, украинским беженцам уже выдано более 3000 виз, однако ситуация должна еще более измениться начиная с 15 марта.

"Большинству людей вообще не нужно будет обращаться за визами... Визовые центры будут принимать украинские паспорта", – сказал Гоув.

Гоув также заявил, что украинцы смогут приехать в Великобританию по процедуре воссоединения семей, которая будет адаптирована под новые условия.

Министр упомянул и о новой программе "Дома для беженцев", в рамках которой британцам будет предлагаться по 350 фунтов стерлингов в месяц для размещения беженцев из Украины.

Он добавил, что приезжающие дети будут иметь право на обучение в школах и что всем беженцам из Украины будут доступны услуги национальной системы здравоохранения.

Сергей Бережной

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