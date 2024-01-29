Зеленський про чоловіків за кордоном: Мають бути тут і сплачувати податки. Не обов'язково в армію
Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися до країни. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ARD.
За його словами, на початку великої війни люди виїжджали за кордон із різних причин.
"Люди рятували своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. Хтось виїжджав, а хтось залишався тут. Це був вибір кожної людини, і це факт. Сьогодні хтось повернувся, і ми їм вдячні. Не лише воювати, але й будувати і працювати. Таке відчуття, що йдеться лише про фронт", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що фронт залишається питанням номер один, але в Україні мільйонна армія, а близько 30 млн осіб працюють.
"Ми говоримо про всіх людей в Україні. Вони всі захищають країну на своїх місцях, є оборонні підприємства, є вчителі, медики", – заявив президент.
Глава держави наголосив, що українська влада хотіла б, щоб люди, які виїхали незаконно, повернулися до країни.
"Питання не в тому, щоб вони були в армії, ми хочемо, щоб вони платили податки, з яких ми платимо податки солдатам. Я не кричу Олафу Шольцу повернути їх, ми в демократичному світі. Потрібно, щоб працював закон, згідно з яким органи виконували свої функції", – резюмував він.
- Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Тому що проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішою має бути наша єдність та боротьба".
- Нещодавно він сказав, що до чоловіків, які залишили Україну та ніяк не допомагають їй, перебуваючи за кордоном, є питання.
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе насильно повернути додому чоловіків, які виїхали за кордон.
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