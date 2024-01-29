Зеленський про чоловіків за кордоном: Мають бути тут і сплачувати податки. Не обов'язково в армію

Зеленський заявив, що не може сказати Шольцу, щоб він повернув українських чоловіків із Німеччини

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися до країни. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ARD.

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За його словами, на початку великої війни люди виїжджали за кордон із різних причин.

"Люди рятували своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. Хтось виїжджав, а хтось залишався тут. Це був вибір кожної людини, і це факт. Сьогодні хтось повернувся, і ми їм вдячні. Не лише воювати, але й будувати і працювати. Таке відчуття, що йдеться лише про фронт", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що фронт залишається питанням номер один, але в Україні мільйонна армія, а близько 30 млн осіб працюють.

"Ми говоримо про всіх людей в Україні. Вони всі захищають країну на своїх місцях, є оборонні підприємства, є вчителі, медики", – заявив президент.

Глава держави наголосив, що українська влада хотіла б, щоб люди, які виїхали незаконно, повернулися до країни.

"Питання не в тому, щоб вони були в армії, ми хочемо, щоб вони платили податки, з яких ми платимо податки солдатам. Я не кричу Олафу Шольцу повернути їх, ми в демократичному світі. Потрібно, щоб працював закон, згідно з яким органи виконували свої функції", – резюмував він.

Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Тому що проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішою має бути наша єдність та боротьба".

Нещодавно він сказав, що до чоловіків, які залишили Україну та ніяк не допомагають їй, перебуваючи за кордоном, є питання.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе насильно повернути додому чоловіків, які виїхали за кордон.

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