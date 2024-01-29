Зеленский о мужчинах за границей: Должны быть тут и платить налоги. Не обязательно в армию

Зеленский заявил, что не может сказать Шольцу, чтобы он вернул украинских мужчин из Германии

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский заявил, что мужчины призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины, должны вернуться в страну. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.

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По его словам, в начале большой войны люди выезжали за границу по разным причинам.

"Люди спасали своих детей, и все это абсолютно понимают. Кто-то выезжал, а кто-то оставался тут. Это был выбор каждого человека, и это факт. Сегодня кто-то вернулся, и мы им благодарны. Не только воевать, но и строить и работать. Такое ощущение, что речь идет только о фронте", — сказал Зеленский.

Он отметил, что фронт остается вопросом номер один, но в Украине миллионная армия, а около 30 млн человек работает.

"Мы говорим о всех людях в Украине. Они все защищают страну на своих местах, есть оборонные предприятия, есть учителя, медики", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что украинские власти хотели бы, чтобы люди, которые выехали незаконно, вернулись в страну.

"Вопрос не в том, чтобы они были в армии, мы хотим, чтобы они платили налоги, из которых мы платим налоги солдатам. Я не кричу Олафу Шольцу вернуть их, мы в демократическом мире. Нужно, чтобы работал закон, согласно которому органы выполняли свои функции", — резюмировал он.

Во время новогоднего обращения Зеленский заявил: "Или ты работаешь, или воюешь. Потому что против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба".

Недавно он сказал, что к мужчинам, которые покинули Украину и никак не помогают ей, находясь за границей, есть вопросы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет насильно вернуть домой мужчин, выехавших за границу.

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