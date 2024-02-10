У Німеччині вважають, що з України до ЄС можуть виїхати 10 млн біженців. Якщо вона програє

Кізеветтер заявив, що якщо партнери не змінять стратегію щодо України, то стане ймовірним "найгірший сценарій"

Родеріх Кізеветтер (Фото: EPA/HAYOUNG JEON)

У Німеччині попереджають, що у разі поразки України у війні до Європи можуть виїхати близько 10 млн українських біженців. Про це повідомив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю газеті Zeitung, цитує його ARD.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у разі знищення України Росією однією із країн призначення для біженців стане саме Німеччина.

Він зазначив, що Європа зараз несе величезну відповідальність за Україну, а на тлі вагань США країнам доведеться збільшити військову допомогу Києву.

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію в підтримці України, найгірший сценарій масового виходу з України та поширення війни на країни НАТО стане набагато вірогіднішим. Тоді десять мільйонів біженців – це занижена оцінка", – сказав Кізеветтер.

З ним погодився дослідник міграції Джеральд Кнаус.

"Якби Україна програла війну, до ЄС міг би приїхати понад десять мільйонів біженців. Це вже найбільший рух біженців у Європі з 1940-х років", – наголосив аналітик.

19 січня міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все і навіть більше".

24 січня він заявив, що його країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

Також у згаданому інтерв'ю міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Росія перейшла на військову економіку, але це не потрібно його країні. Він тоді наголосив, що сьогодні Німеччина практично щодня відправляє Україні зброю та боєприпаси.

Читайте також: Пісторіус: Досягнення РФ незначні, незважаючи на "нелюдські" зусилля Путіна