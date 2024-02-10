В Германии считают, что из Украины в ЕС могут выехать 10 млн беженцев. Если она проиграет

Кизеветтер заявил, что если партнеры не изменят стратегию в отношении Украины, то станет вероятным "худший сценарий"

Родерих Кизеветтер (Фото: EPA/HAYOUNG JEON)

В Германии предупреждают, что в случае поражения Украины в войне в Европу могут выехать около 10 млн украинских беженцев. Об этом сообщил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в интервью газете Zeitung, цитирует его ARD.

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По его словам, в случае уничтожения Украины Россией одной из стран назначения для беженцев станет именно Германия.

Он отметил, что Европа сейчас несет огромную ответственность за Украину, а на фоне колебаний США странам придется увеличить военную помощь Киеву.

"Если мы не изменим нашу стратегию в поддержке Украины, худший сценарий массового исхода из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным. Тогда десять миллионов беженцев — это заниженная оценка", — сказал Кизеветтер.

С ним согласился исследователь миграции Джеральд Кнаус.

"Если бы Украина проиграла войну, в ЕС могло бы приехать более десяти миллионов беженцев. Это уже крупнейшее движение беженцев в Европе с 1940-х годов", — подчеркнул аналитик.

19 января министр обороны Германии Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

24 января он заявил, что его страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

Также в упомянутом интервью, министр обороны Германии Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику, но это не нужно его стране. Он тогда подчеркнул, что сегодня Германия практически ежедневно отправляет Украине оружие и боеприпасы.

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