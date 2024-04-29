Українські чатботи в Telegram були заблоковані помилково – Reuters

Про блокування чатботів стало відомо в ніч проти 29 квітня

Ілюстративне фото: Depositphotos

Блокування низки українських чатботів, які Сили оборони використовують для збору інформації про зосередження військової техніки й особового складу окупантів, імовірно, відбулося через помилку. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на неназваного працівника Telegram.

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Представник сервісу заявив, що боти були "тимчасово вимкнені через помилковий результат, але з того часу їхня робота відновлена".

Додаткових деталей співрозмовник видання не надав.

Чатботи у Telegram – це автоматизована функція, що дозволяє користувачам програми надсилати або запитувати інформацію. Служба безпеки України та Головне управління розвідки використовують боти для отримання інформації про місцеперебування військової техніки й особового складу російських окупантів.

У ніч проти 29 квітня стало відомо, що керівництво Telegram заблокувало низку офіційних чатботів, завдяки яким українці могли передавати Силам оборони дані про окупантів.

Уранці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що чатботи Мінцифри, СБУ і ГУР відновили свою роботу.

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