Українські чатботи в Telegram були заблоковані помилково – Reuters
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Блокування низки українських чатботів, які Сили оборони використовують для збору інформації про зосередження військової техніки й особового складу окупантів, імовірно, відбулося через помилку. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на неназваного працівника Telegram.

Представник сервісу заявив, що боти були "тимчасово вимкнені через помилковий результат, але з того часу їхня робота відновлена".

Додаткових деталей співрозмовник видання не надав.

Чатботи у Telegram – це автоматизована функція, що дозволяє користувачам програми надсилати або запитувати інформацію. Служба безпеки України та Головне управління розвідки використовують боти для отримання інформації про місцеперебування військової техніки й особового складу російських окупантів.

  • У ніч проти 29 квітня стало відомо, що керівництво Telegram заблокувало низку офіційних чатботів, завдяки яким українці могли передавати Силам оборони дані про окупантів.
  • Уранці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що чатботи Мінцифри, СБУ і ГУР відновили свою роботу.

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