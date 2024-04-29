Українські чатботи в Telegram були заблоковані помилково – Reuters
Блокування низки українських чатботів, які Сили оборони використовують для збору інформації про зосередження військової техніки й особового складу окупантів, імовірно, відбулося через помилку. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на неназваного працівника Telegram.
Представник сервісу заявив, що боти були "тимчасово вимкнені через помилковий результат, але з того часу їхня робота відновлена".
Додаткових деталей співрозмовник видання не надав.
Чатботи у Telegram – це автоматизована функція, що дозволяє користувачам програми надсилати або запитувати інформацію. Служба безпеки України та Головне управління розвідки використовують боти для отримання інформації про місцеперебування військової техніки й особового складу російських окупантів.
- У ніч проти 29 квітня стало відомо, що керівництво Telegram заблокувало низку офіційних чатботів, завдяки яким українці могли передавати Силам оборони дані про окупантів.
- Уранці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що чатботи Мінцифри, СБУ і ГУР відновили свою роботу.
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