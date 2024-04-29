Украинские чат-боты в Telegram были заблокированы по ошибке – Reuters
Блокирование ряда украинских чат-ботов, которые Силы обороны используют для сбора информации о сосредоточении военной техники и личного состава оккупантов, вероятно, произошло из-за ошибки. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на неназванного сотрудника Telegram.
Представитель сервиса заявил, что боты были "временно отключены из-за ошибочного результата, но с тех пор их работа возобновлена".
Дополнительные детали собеседник издания не предоставил.
Чат-боты в Telegram – это автоматизированная функция, позволяющая пользователям программы отправлять или запрашивать информацию. Служба безопасности Украины и Главное управление разведки используют боты для получения информации о местонахождении военной техники и личного состава российских оккупантов.
- В ночь на 29 апреля стало известно, что руководство Telegram заблокировало ряд официальных чат-ботов, благодаря которым украинцы могли передавать Силам обороны данные об оккупантах.
- Утром Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что чаты Минцифры, СБУ и ГУР возобновили свою работу.
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