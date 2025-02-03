Українські дрони уразили нафто- та газопереробний заводи у двох областях РФ – джерело

Обидва пошкоджені об’єкти є великими постачальниками пального для російської армії

Російський НПЗ (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа РФ)

Дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій у ніч проти 3 лютого уразили Волгоградський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

Обидва пошкоджені об’єкти є великими постачальниками пального для російської армії, зазначив співрозмовник. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% нафти в Росії, а Астраханський ГПЗ – один з основних енергетичних об'єктів, який щорічно обробляє 12 млрд газового конденсату.

За інформацією СБУ, на Волгоградському заводі дрони атакували факельне господарство, установки первинного перероблення №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21.

На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс перероблення газового конденсату, виникла пожежа, і завод призупинив роботу, евакуювавши працівників.

У ніч проти 29 січня 2025 року чотири з чотирьох дронів ГУР досягли цілей: було серйозно пошкоджено НПЗ в Кстово.

У ніч проти 31 січня Україна вразила завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєпереработка", який входить до десятки найбільших НПЗ Росії.